Способности к ясновидению могут проявляться уже в детстве﻿

Особенности характера могут способствовать развитию у детей дара ясновидения и умения контактировать с умершими, считают исследователи.

Поэтому следует обращать внимание на появление у ребёнка слуховых галлюцинаций или повышенную концентрацию при решении тех или иных задач.

Учёные утверждают, что проблемы со слухом не всегда являются признаками расстройства психики. В некоторых случаях они указывают на то, что человек может общаться с представителями потустороннего мира.

Эксперты намерены продолжить исследования в этом направлении и лучше изучить слуховые аномалии, с которыми столкнулись многие люди, чтобы выявить сверхъестественные способности у них.

В качестве примера они привели дружбу четырёхлетней девочки с заключённой Эстер, которая давным-давно умерла.

Ранее учёные пришли к выводу, что вера людей в сверхъестественные силы, в том числе в дьявола, связана с желанием защитить себя от болезней.