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Эксперты: люди стали верить в дьявола, чтобы защитить себя от болезней

Непознанное print

Ученые пришли к выводу, что вера людей в сверхъестественные силы, в том числе в дьявола, связана с распространением болезней.

Распространение эпидемий чумы и других заболеваний, которые охватывали большое количество людей, привело к популярности веры в то, что здоровье человека зависит от добрых и злых сил. 

Исследователи отмечают, что при этом поведение человека, имеющего такие убеждения, на самом деле снижает риск развития заболеваний и усиливает иммунитет.

Чтобы доказать данную гипотезу, ученые проанализировали данные о "вере в дьявола", собранные среди нескольких тысяч человек из 30 разных стран. В результате исследователи выяснили, что существует прочная связь между верой в "нечистую силу" и поведением, которое помогает защитить себя от инфекций.

Ученые считают, что древние народные суеверия на самом деле были эффективным способом защиты от болезней.

Фото: twitter.com

Темы вера дьявол ученые болезни суеверия исследование нечистая сила сверъествественное
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