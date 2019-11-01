Ученые пришли к выводу, что вера людей в сверхъестественные силы, в том числе в дьявола, связана с распространением болезней.
Распространение эпидемий чумы и других заболеваний, которые охватывали большое количество людей, привело к популярности веры в то, что здоровье человека зависит от добрых и злых сил.
Исследователи отмечают, что при этом поведение человека, имеющего такие убеждения, на самом деле снижает риск развития заболеваний и усиливает иммунитет.
Чтобы доказать данную гипотезу, ученые проанализировали данные о "вере в дьявола", собранные среди нескольких тысяч человек из 30 разных стран. В результате исследователи выяснили, что существует прочная связь между верой в "нечистую силу" и поведением, которое помогает защитить себя от инфекций.
Ученые считают, что древние народные суеверия на самом деле были эффективным способом защиты от болезней.
Фото: twitter.com
Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.