О чем могут рассказать города, исчезнувшие с лица Земли?

Древнеиндийский город Тамил-Наду оказался под водой около тысячи лет назад. Благодаря современным технологиям ученые смогли воссоздать его облик. Город, поглощенный океаном около тысячи лет назад, будет существовать в виде уникального цифрового проекта.

О том, на какие вопросы помогут ответить исчезнувшие города и почему ученые занимаются их воссозданием, в интервью "Правде.Ру" рассказал археолог, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян.