Древнеиндийский город Тамил-Наду оказался под водой около тысячи лет назад. Благодаря современным технологиям ученые смогли воссоздать его облик. Город, поглощенный океаном около тысячи лет назад, будет существовать в виде уникального цифрового проекта.
О том, на какие вопросы помогут ответить исчезнувшие города и почему ученые занимаются их воссозданием, в интервью "Правде.Ру" рассказал археолог, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян.
"Подобные города есть и в исторической Армении. В чем суть? Дело в том, что раскопки подобных памятников (или восстановление) дают возможность узнать, как наши предки организовали территории, где строили ритуальные сооружения, казармы, где находились складские помещения, то есть где вообще строили поселения — у реки, на холме и так далее, как думали наши предки.
Почему исчезли древние города? Что было самое главное для них в тот период? В основном это ритуальные праздники, связанные с Новым годом, с воскресающей природой и так далее. То есть это нужно для нашей науки, для людей. Ведь без прошлого нет будущего.
Люди, которые потеряли свою память, это уже не полноценные люди. Человечество без своей памяти — тоже неполноценный продукт нашего времени. Поэтому исчезнувшие города нужно воссоздавать, конечно", — заключил эксперт.
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