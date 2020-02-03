Специалисты воссоздадут облик древнеиндийского города Тамил-Наду

Древнеиндийский город Тамил-Наду оказался под водой около тысячи лет назад. Благодаря современным технологиям ученые смогли воссоздать его облик и выяснить, почему он исчез.

В результате спутниковых исследований выяснились причины геодинамических явлений, которые и привели к исчезновению Тамил-Наду под водой.

"Цифровая копия города, над созданием которой ведутся работы, основана на материалах, полученных в результате подводной фото- и видеосъемки", — сообщили ученые.

Город Тамил-Наду был портовым городом в Индии. Поселение, на месте которого появился город, было основано примерно 15 тысяч лет назад. Город, поглощенный океаном около тысячи лет назад, будет существовать в виде уникального цифрового проекта.