В чем секрет успеха древнегреческой медицины?

Древнегреческая медицина — одна из наиболее старинных медицин, дошедших до наших дней. Многие греческие ученые-врачи внесли огромный вклад в развитие этой области, их трудами пользуются до сих пор.

О том, в чем заключаются основные особенности медицинской практики в Древней Греции, в интервью "Правде.Ру" рассказал Игорь Суриков, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

"В эпоху древнего мира именно древнегреческая медицина считалась самой развитой и самой эффективной. В самых разных странах именно врачи из Греции считались лучшими представителями этой профессии. Приведу несколько примеров. В VI веке до нашей эры один древнегреческий врач попал в плен к персам. Так вот сам владыка огромной персидской державы царь Дарий I сделал его своим главным придворным врачом, несмотря на то, что к его услугам были десятки медиков из самых разных подвластных Дарию стран (Египта, Месопотамии и др.). Но греческий врач воспользовался первой же возможностью сбежать к себе на родину. И надо сказать, что позже, когда уже Греция была подчинена римлянами и вошла в состав их державы, медиками римских императоров тоже, как правило, становились врачи-греки. И вот встает вопрос, а в чем секрет успеха древнегреческой медицины? Дело в том, что именно у древних греков медицина уже в древности имела в полной мере научный характер. Самый большой вклад в развитие греческой медицины внес Гиппократ, так как он не только лечил болезнь, а был первым, кто начал заниматься теоретическими изысканиями о методах лечения. Сразу нужно сказать, что методы лечения в то время везде были достаточно примитивными, в том числе и в Греции: ограниченный набор лекарств, изготовляемых в основном из растений;

хирургические вмешательства (без наркоза);

прижигания.

Гиппократ был первым, кто задумался о профилактике болезней. Именно он вперые стал делать предложения по диетам. Именно вклад Гиппократа не только как лечащего врача, но и как медика-теоретика, настолько колоссальный, что именно его называют, если не отцом медицины (это было бы неверно), а именно отцом научной медицины. Гиппократ написал большое количество трудов, которые потом использовались греческими и римскими врачами на протяжении многих веков. Практически все они переведены на русский язык, поэтому каждый при желании может почитать", — заключил эксперт.

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