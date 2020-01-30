В Греции нашли 2600-летнее сооружение неизвестного предназначения

Возможно, исследование данного сооружения позволит внести изменения в хронологию поклонения богу медицины.

"Данный объект дает новое представление о знаменитом святилище. Здание относится примерно к 600 году до н. э. Ранее считалось, что в Эпидавре поклонение Асклепию началось около 550 года до н. э", — сообщают археологи.

Пока неизвестно, какие именно функции сооружение выполняло в святилище.

В здании есть подвал. Внутри найдена мозаика.

Есть ли версии о предназначении сооружения?

"Возможно, данный объект был предшественником Толоса", — считают ученые.

Толос был своего рода подземным домом Асклепия, в котором лечили людей. Пациенту, который спал здесь, во сне являлся бог медицины Асклепий и давал ему лекарство. Может быть, обнаруженное сооружение было местом пребывания бога медицины на земле. Позднее эту функцию выполнял Толос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Греции найдены две гробницы возрастом 3500 лет.