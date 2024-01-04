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Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась

1:33
Красота

Существует различные подходы к справлению со стрессом, и каждый выбирает свой уникальный способ. Тем, кто предпочитает обратить внимание на свою фигуру в такие моменты, мы предоставляем несколько рабочих методов для быстрого похудения без занятий спортом и диет.

Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Фото: Нейросеть Шедеврум

Принимай теплую ванну и душ: Если вы любите горячий душ, который создает вокруг вас пар, то это может быть вашим способом сбросить лишнее вес. Теплая ванна помогает избавиться от избыточной жидкости в организме и придает коже упругость. Добавление морской соли и аромамасел может усилить этот эффект.

Пересмотрите свое меню: Исключите из рациона продукты, способствующие вздутию живота. Первыми кандидатами на исключение будут глютен (продукты с пшеницей, ржью, ячменем) и продукты с высоким содержанием FODMAP (углеводы, вызывающие брожение в кишечнике). После исключения постепенно возвращайте продукты и следите за реакцией организма.

Втягивайте живот: Регулярно проводите упражнение по втягиванию живота. Вдыхая, максимально втягивайте живот, подсчитывая до 30, затем выдыхайте. Повторяйте это упражнение в различных ситуациях, например, за компьютером, письмами или прогулками. Регулярное выполнение укрепит мышцы.

Такие подходы могут быть эффективными, но важно помнить о здоровом и умеренном подходе к изменениям в образе жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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