Как правильно наносить духи?

Часто мы видим, как люди, нанося парфюм на запястье, энергично его растирают другой рукой. Этот привычный метод, однако, оказывается неправильным. Расскажем о правильных способах и местах для нанесения парфюма.
Как не надо наносить парфюм:
Не следует растирать парфюм сразу после нанесения, так как это может нарушить целостность молекул ароматических веществ и изменить первоначальный запах.
Куда нужно наносить парфюм:
Эти зоны позволяют аромату лучше проявиться и создать стойкий эффект.
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