Как правильно наносить духи?

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Часто мы видим, как люди, нанося парфюм на запястье, энергично его растирают другой рукой. Этот привычный метод, однако, оказывается неправильным. Расскажем о правильных способах и местах для нанесения парфюма.

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Как не надо наносить парфюм:

Не следует растирать парфюм сразу после нанесения, так как это может нарушить целостность молекул ароматических веществ и изменить первоначальный запах.

Куда нужно наносить парфюм:

Точки с тонкой кожей и близкими венами: За ухом, на запястье, внутренней части локтя и задней поверхности колен. Теплые места, где аромат раскрывается ярче и дольше.

Волосы: Наносите парфюм на расческу перед прокладыванием по волосам. Волосы быстро впитывают запахи и сохраняют их дольше.

Эти зоны позволяют аромату лучше проявиться и создать стойкий эффект.