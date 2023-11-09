Пластический хирург, главный врача клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян рассказал, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у девушек, занимающихся эскортом.
Самой популярной была и остаётся маммопластика, при которой размер груди увеличивают и при желании меняют также форму сосков.
Однако эскортницы знают, что их клиенты отдают предпочтение "естественной красоте", поэтому стараются не делать грудь слишком большой.
"Представительницы эскорта обычно делают грудь 2-3 размера и стараются избегать образа силиконовой куклы", — пояснил Алексанян, которого цитирует Газета.Ru.
Второй по популярности операцией является ринопластика, когда девушка желает получить маленький аккуратный носик. Многие до сих пор хотят сделать себе инстанос — с приподнятым кончиком, с короткой и изящной спинкой.
Третья желанная операция среди эскортниц — липофилинг, помогающая убрать жировые клетки оттуда, где они лишние, в те места, которые хочется видеть более объёмными, заключил пластический хирург.
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