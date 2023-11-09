Пластический хирург: эскортницы предпочитают делать "натуральную" грудь небольшого размера

1:12 Your browser does not support the audio element. Красота

Пластический хирург, главный врача клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян рассказал, какие пластические операции пользуются наибольшей популярностью у девушек, занимающихся эскортом.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Самой популярной была и остаётся маммопластика, при которой размер груди увеличивают и при желании меняют также форму сосков.

Однако эскортницы знают, что их клиенты отдают предпочтение "естественной красоте", поэтому стараются не делать грудь слишком большой.

"Представительницы эскорта обычно делают грудь 2-3 размера и стараются избегать образа силиконовой куклы", — пояснил Алексанян, которого цитирует Газета.Ru.

Второй по популярности операцией является ринопластика, когда девушка желает получить маленький аккуратный носик. Многие до сих пор хотят сделать себе инстанос — с приподнятым кончиком, с короткой и изящной спинкой.

Третья желанная операция среди эскортниц — липофилинг, помогающая убрать жировые клетки оттуда, где они лишние, в те места, которые хочется видеть более объёмными, заключил пластический хирург.

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