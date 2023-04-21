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Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал операции Киркорова и Бабкиной: стоит дорого, есть опасность тромбоза

1:32
Шоу-бизнес

Некоторые представители российского шоу-бизнеса всё чаще становятся клиентами пластических хирургов. Недавно певец Филипп Киркоров шокировал общественность своим преображением. А внешность Надежды Бабкиной уже давно обсуждается поклонниками из-за чрезмерного использования процедур по омоложению.

Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал операции Киркорова и Бабкиной: стоит дорого, есть опасность тромбоза

Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал Pravda.Ru самые популярные услуги российских звёзд и их стоимость. Он также отметил: хирургические вмешательства в зрелом возрасте могут дать много осложнений.

"Если у человека есть хронические заболевания или тромбофлебит, то его необходимо отправить на дополнительные обследования, чтобы убедиться в том, что операция будет безопасна", — сказал доктор медицинских наук.

Специалист сообщил, что стоимость подтяжки лица, липосакции и омолаживающих процедур зависит от опытности самого хирурга. Алексанян отметил: у кого-то услуги стоят 300 тысяч рублей, у кого-то — миллион рублей. У более хороших специалистов все процедуры стоят очень дорого.

Врач сообщил, что он ассистировал пластическому хирургу, который делал подтяжку лица Бабкиной.

"Бабкина подтяжку лица сделала у очень хорошего хирурга. Я даже присутствовал и ассистировал. Елена Викторовна, которая, к сожалению, сейчас умерла, делала не за большие деньги", — сказал Алексанян в беседе с Pravda.Ru.

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Из-под ножа пластического хирурга: врач высказался о процедурах Киркорова и Бабкиной
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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