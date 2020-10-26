Специалисты Копенгагенского университета назвали три принципа красоты

Учёные Копенгагенского университета (Дания) провели исследование, результаты которого их удивили.

Оказалось, что люди, не обладающие внешней красотой, обычно переоценивают свои данные, в то время как симпатичные люди более критично относятся к своей внешности.

Три принципа красоты

В процессе исследования учёные выделили три принципа красоты, которые актуальны во все времена.

Первый принцип — симметричное лицо. Это намного важнее модных типажей, которые выбрало общество. Дело в том, что симметрия сигнализирует о хороших генах, которые может передать человек своему потомству. Асимметрия же говорит о том, что в организме могут быть нарушения.

Второй критерий красоты — наличие черт лица, наиболее типичных для среднестатистического представителя вашего народа.

Третий — ровная кожа. Наличие тёмных кругов под глазами, сыпь и бледный цвет лица могут ухудшить оценку внешности другого человека.