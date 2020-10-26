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Специалисты Копенгагенского университета назвали три принципа красоты

Учёные Копенгагенского университета (Дания) провели исследование, результаты которого их удивили.

Специалисты Копенгагенского университета назвали три принципа красоты

Оказалось, что люди, не обладающие внешней красотой, обычно переоценивают свои данные, в то время как симпатичные люди более критично относятся к своей внешности.

Три принципа красоты

В процессе исследования учёные выделили три принципа красоты, которые актуальны во все времена.

Первый принцип — симметричное лицо. Это намного важнее модных типажей, которые выбрало общество. Дело в том, что симметрия сигнализирует о хороших генах, которые может передать человек своему потомству. Асимметрия же говорит о том, что в организме могут быть нарушения.

Второй критерий красоты — наличие черт лица, наиболее типичных для среднестатистического представителя вашего народа.

Третий — ровная кожа. Наличие тёмных кругов под глазами, сыпь и бледный цвет лица могут ухудшить оценку внешности другого человека.

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