Врач назвал преимущества пластики лица с коротким швом

Сегодня короткошовная пластика лица переживает настоящий бум. Данную методику выбирают многие звёзды и публичные личности. Благодаря короткошовной пластике можно в 35-45 лет выглядеть на 25-30.

В чём преимущества новой методики?

абсолютно естественный эффект молодости;

короткая безболезненная реабилитация;

долгосрочный эффект (не менее чем на 10 лет);

лучшее соотношение цены и качества.

По словам доктора медицинских наук, профессора Игоря Белого, специалиста по пластике лица с коротким швом, данная процедура является лучшим способом, который поможет женщинам среднего возраста продлить молодость лица.

Также стоит отметить, что пластика лица с коротким швом — самый честный подход к решению проблемы. Это объясняется тем, что в процессе операции пластический хирург возвращает опустившиеся ткани в нужное положение и удаляет излишки кожно-жировой ткани, а не просто создаёт визуальный эффект омоложения.

Это позволяет получить более естественный и долгосрочный результат, чем после косметологических процедур.