Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.
На сегодняшний день в индустрии красоты работает 1% трудоспособных россиян.
Представители бьюти-индустрии заявили, что затягивание сроков открытия салонов красоты и парикмахерских приводит к тому, что сотрудники начинают работать на дому, а это часто влечет за собой нарушение требований безопасности.
Ассоциация предпринимателей обращает вниманием на то, что о многих российских регионах индустрия красоты сможет обойтись без поддержки со стороны государства только если можно будет возобновить работу в начале июня.
В целом около 30% компаний на рынке не смогут пережить летний период.
Также в ассоциации отметили, что многие требования, которые были разработаны Роспотребнадзором, являются невыполнимыми. Так, смена рабочей одежды 3-4 раза в день увеличит стоимость услуги на 250-350 рублей. При этом клиенты не готовы будут увеличивать свои расходы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом.
Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.
Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.
Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых дает возможность предприятиям, работающим в сфере красоты, постепенно возобновить свою работу после выхода из режима самоизоляции.
Врач-эндокринолог и гинеколог Елена Соколова рассказала, на какие проблемы в организме может указывать сухая кожа на пятках.
Маша Малиновская сообщила, что в более молодом возрасте у нее уже было желание немного подкорректировать свою внешность, чтобы стать более сексуальной, но тогда операция прошла очень неудачно, из-за чего ее внешний вид стал только хуже. Кроме того, у телеведущей появились проблемы со здоровьем. После этого Малиновская решила навсегда оставить идею о пластике.
Но, несмотря на неудачный прошлый опыт, 39-летняя Маша Малиновская пришла к выводу, что все же нуждается в пластической операции, так как стала замечать у себя негативные возрастные изменения.
Она боится, что лицо состарится к 40 годам и "уколы красоты" уже не будут эффективны.
Малиновская планирует делать пластическую операцию у того же хирурга, к которому недавно обращалась Айза Анохина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.
В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.