Салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия

Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.

Мастера салонов красоты начали работать на дому

На сегодняшний день в индустрии красоты работает 1% трудоспособных россиян.

Представители бьюти-индустрии заявили, что затягивание сроков открытия салонов красоты и парикмахерских приводит к тому, что сотрудники начинают работать на дому, а это часто влечет за собой нарушение требований безопасности.

Ассоциация предпринимателей обращает вниманием на то, что о многих российских регионах индустрия красоты сможет обойтись без поддержки со стороны государства только если можно будет возобновить работу в начале июня.

В целом около 30% компаний на рынке не смогут пережить летний период.

Также в ассоциации отметили, что многие требования, которые были разработаны Роспотребнадзором, являются невыполнимыми. Так, смена рабочей одежды 3-4 раза в день увеличит стоимость услуги на 250-350 рублей. При этом клиенты не готовы будут увеличивать свои расходы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом.