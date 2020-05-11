Салонам красоты не разрешат проводить процедуры с лицом

В Калининградской области с 12 мая смогут возобновить работу салоны красоты и парикмахерские. Единственное, что первое время будут запрещены все процедуры с лицом клиентов.

Какие услуги не будут доступны в салонах красоты?

подравнивание бороды;

нанесение макияжа;

массаж лица;

окрашивание бровей;

окрашивание ресниц;

процедуры по уходу за кожей лица и шеи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Карелии салоны красоты и парикмахерские смогут возобновить работу, если жители региона в ближайшее время будут соблюдать условия, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Решение будет принято на основании поведения людей в период с 11 по 14 мая. В настоящее время парикмахерские работают только в тех районах республики, где не было выявлено случаев заболеваний коронавирусом.