В Калининградской области с 12 мая смогут возобновить работу салоны красоты и парикмахерские. Единственное, что первое время будут запрещены все процедуры с лицом клиентов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Карелии салоны красоты и парикмахерские смогут возобновить работу, если жители региона в ближайшее время будут соблюдать условия, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Решение будет принято на основании поведения людей в период с 11 по 14 мая. В настоящее время парикмахерские работают только в тех районах республики, где не было выявлено случаев заболеваний коронавирусом.
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