В Карелии могут открыть салоны красоты и парикмахерские

В Карелии салоны красоты и парикмахерские смогут возобновить работу, если жители региона в ближайшее время будут соблюдать условия, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Будем смотреть, как 11, 12, 13, 14 мая люди будут вести себя в продовольственных магазинах и аптеках", — заявил он.

Парфенчиков отметил, что если в общем люди осознают важность введенных мер, то при соблюдении очень жестких условий будут открыты салоны красоты и парикмахерские во всех районах Карелии.

Стоит отметить, что сейчас парикмахерские открыты только в тех районах республики, где нет зараженных коронавирусной инфекцией:

Калевальском;

Муезерском;

Суоярвском;

Пудожском;

Беломорском.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании салоны красоты и парикмахерские не смогут открыться в течение еще шести месяцев из-за коронавируса.