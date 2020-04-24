В Британии салоны красоты не смогут открыться в течение шести месяцев

В Великобритании салоны красоты и парикмахерские не смогут открыться в течение еще шести месяцев из-за коронавируса.

"Научные советники, которые консультируют правительство Британии, пока не нашли способа, который позволит салонам красоты безопасно работать в условиях эпидемии и исключить прямой контакт с клиентами", — сообщает газета The Sun.

Это может привести к банкротству более 40 тысяч предприятий, работающих в сфере красоты, если власти не примут решение о продлении до июня программы оказания финансовой помощи.

Члены Национальной федерации парикмахерских и косметологических услуг часто спрашивают, когда они смогут возобновить свою работу, чтобы это было безопасно как для них, так и для клиентов. При близком контакте очень высок риск заражения.

Напомним, что в Великобритании с 23 марта были закрыты все парикмахерские и салоны красоты после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина.

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