Салоны красоты Алтайского края просят спасти их от самоизоляции

Предприниматели Алтайского края, работающие в сфере красоты, обратились к губернатору региона с просьбой разрешить работать в период карантина.

Пандемия коронавируса сильно ударила по многих сферам бизнеса, в том числе по бьюти-индустрии. Салоны красоты, парикмахерские, косметические центры и солярии не могут работать в период карантина.

Владельцы салонов красоты уже подготовили петицию. Они объяснили, что сейчас многие предприниматели несут огромные убытки и находятся на грани банкротства. Авторы обращения указывают, что из-за сложившейся ситуации многие из них вынуждены оказывать услуги на дому, но они хотели бы работать на законных основаниях.

"В некоторых регионах уже разрешили работать салонам красоты, косметическим центрам, массажным и SPA-салонам, а также соляриям, баням и саунам при условии соблюдения максимальных требований безопасности", — сообщили авторы петиции.

Предприниматели уверяют, что готовы тщательно следить за дезинфекцией рабочих мест, а запись клиентов осуществлять только в онлайн-режиме или по телефону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами.