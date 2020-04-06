Салоны красоты и парикмахерские угрожают властям голодовками и пикетами

В Нижневартовске парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и косметологи угрожают властям проведением "акций гражданского неповиновения". Они заявили, что будут устраивать голодовки и пикеты из-за того, что в связи с угрозой распространения COVID-19 салоны красоты сейчас закрыты.

"Закрытие салонов красоты грозит не просто уничтожением индустрии, но и обнищанием минимум 1500 человек в Нижневартовске", — сообщила владелец салона красоты "Персона" Ольга Курбатова.

Активисты направили письмо с описанием ситуации и предложениями по ее решению губернатору ХМАО и главе города. Владельцы салонов просят разрешить им работать, гарантируя соблюдение всех необходимых мер безопасности. Под обращением подписались 140 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ждет индустрию красоты после пандемии коронавируса.