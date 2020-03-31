Наталья Бочкарева опубликовала снимки без макияжа

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева продолжает радовать своих подписчиков новыми фотографиями в Instagram. Недавно она выложила на своей странице снимок, на котором она запечатлена в белом полотенце с мокрыми волосами.

На лице актрисы не было косметики.

"Лучшая косметика для женщины — это красота", — отметила Бочкарева в посте.

Поклонники согласились, что она прекрасно выглядит и без макияжа.

Фанаты забросали звезду комплиментами.