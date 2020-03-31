Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева продолжает радовать своих подписчиков новыми фотографиями в Instagram. Недавно она выложила на своей странице снимок, на котором она запечатлена в белом полотенце с мокрыми волосами.
На лице актрисы не было косметики.
"Лучшая косметика для женщины — это красота", — отметила Бочкарева в посте.
Поклонники согласились, что она прекрасно выглядит и без макияжа.
Фанаты забросали звезду комплиментами.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.