Кайли Дженнер продемонстрировала единственный недостаток своего тела

Модель Кайли Дженнер продемонстрировала в Instagram главный недостаток своего тела. У нее неестественно короткий палец на правой ноге.

В настоящее время модель вместе во своей дочерью находятся в отпуске. В Stories Кайли выкладывает солнечные кадры с виллы.

Ранее она опубликовала фотографии с модной фотосессии, в которой она участвовала вместе с Кендалл Дженнер. Внимание подписчиков привлекли ступни Кайли Дженнер, так как средний палец на ее правой ноге был короче, чем все остальные.

Позже модель призналась, что в детстве сломала этот палец, и он неправильно сросся.

Кайли Дженнер показала, как выглядят ее пальцы ног и добавила, что этот изъян перекрывает ее "красивая попа".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини.