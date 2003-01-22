50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит. Недавно она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой позирует в белом бикини.

"Отдохнувшая и заряженная", — написала она.

Фанаты пришли в восторг от фигурой звезды. За 16 часов публикация набрала свыше 7 млн лайков.

Стоит отметить, что на аккаунт Дженнивер Лопес подписаны 114 млн человек. Она призналась, что занимается спортом 6 раз в неделю. Кроме того, звезда соблюдает принципы здорового питания и хорошо спит.

В 2003 году "Правда.Ру" писала о том, что Дженнифер Лопез получила предварительное разрешение сохранить название своего нового женского аромата Glow by J. Lo.

Дженнифер Лопес отвоевала свои духи

В августе американская компания Glow Industries, выпускающая ароматизированные продукты (в том числе духи) под маркой Glow, подала на певицу и ее партнера компанию Coty Inc. иск в суд, требуя сменить название аромата, дебютировавшего в сентябре этого года.

Адвокат Лопес Лиза Пирсон (Lisa Pearson) утверждает, что Glow by J. Lo — составное название, в корне отличающееся от Glow. К тому же, по ее словам, духи, лосьон для тела и гель для душа марки Glow by J. Lo продаются в универмагах, в то время как линия Glow — в специализированных магазинах.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.