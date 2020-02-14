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Источник Правда.Ру

58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

Красота

58-летняя телеведущая программы "Время" Екатерина Андреева удивляет своей молодостью и шикарной фигурой. Звезда экрана признается, что обязана своей внешностью не только природе, но и специалистам.

Екатерина Андреева раскрыла секреты своей красоты и молодости

Андреева не раз говорила, что она большая поклонница уходовых процедур, поэтому часто отдыхает в лучших спа-центрах. В столице в перерывах между съемками пользуется услугами косметологов.

Недавно телеведущая поделилась своим результатом омоложения. Она опубликовала фото, на котором показала, как делается процедура иглоукалывания для подтяжки овала лица.

"Эта процедура позволяет добиться того, чтобы лоб был ровным, а кожа гладкой", — написала Екатерина в блоге.

На вопросы своих подписчиц о данной процедуре, она ответила, что иглоукалывание абсолютно безболезненно.

Также теледива рассказала о том, что делает массаж лица серебряными элеронами, но считает, что иглоукалывание является более эффективным способом омоложения.

Темы лицо массаж молодость телеведущая иглоукалывание женская красота екатерина андреева
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