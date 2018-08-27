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Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне

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Исследовательская компания "Левада-центр" поделилась любопытной информацией. Так, согласном опубликованным данным, за последний год в России серьезно увеличился рост ксенофобии.

Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне. 391249.jpeg

Все больше и больше граждан России выступают за миграционные ограничения внутри страны для некоторых национальностей.

Больше всего в стране не любят цыган — так, против них выступили аж 32 % опрошенных, в то время как год назад эта цифра была в два раза меньше. Не вызывают доверия у россиян и китайцы — 31 % респондентов заявили, что в их отношении правительству нужно ввести какие-либо ограничения. И эта цифры выросла, и, кстати, довольно серьезно — в 2017 году к уроженцам Китайской народной республики негативно относились лишь 12 % опрошенных.

Также "досталось" и вьетнамцам. Против них высказались 26 % опрошенных — снова в два раза больше, чем в прошлом году.

Любопытно, что все большее количество россиян поддерживают тезис "Россия — для русских". За эту идею выступили 19 %. Больше трети опрошенных заявили, что не видят ничего предосудительного в объявлениях о сдаче квартир "только славянам".

По мнению специалистов, столь серьезный скачок ксенофобии чаще всего объясняется нестабильной ситуацией внутри государства и понижением уровня жизни ее граждан. Что же касается конкретно сегодняшней России, то эксперты предполагают, что столь резкий рост ксенофобии может быть своеобразным "средством защиты" от санкций Соединенных Штатов Америки и антироссийских настроений в Европе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, где в России проживают самые умные граждане. Так, выяснилось, что наиболее высокий средний IQ у населения зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. Самые низкие же аналогичные показатели на Кавказе и Алтае.

Фото: мвд. рф

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Есть ли националисты в России? Есть ли нации?
Темы Россия цыгане русские китайцы славяне Левада-центр
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