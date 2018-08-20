СМИ: боец ММА Емельяненко уедет учиться в Чечню

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подал документы для поступления в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Одиозный спортсмен будет получать образование по специальности "Нефтегазовое дело".
Факт подачи документов Емельяненко подтвердили в приемной комиссии ВУЗа. В пресс-службе университета заявил, что, правда, пока неизвестно, будет ли боец учиться у них — ему необходимо сдать экзамены, которые начнутся в сентябре. Единый Государственный Экзамен Емельяненко сдавать не требовалось, так как это будет его второе высшее образование.
Отметим, что Александр Емельяненко в равной степени прославился как своими спортивными достижениями, так и многочисленными скандалами. Так, в 2011 году спортсмена объявили виновным в пьяном дебоше на борту самолета и обязали выплатить штраф. Год спустя Емельяненко вступил в конфликт с мужчиной в одном из московских кафе и нокаутировал оппонента. Того отправили в больницу.
В 2014 году Александр Емельяненко был осужден за изнасилование и похищение документов. Так, он напал на свою горничную и совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера, а после похитил ее паспорт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федор Емельяненко, родной брат Александра, легендарный и любимый публикой российский спортсмен, назвал своего брата Иудой и рассказал о том, что тот впервые сел в тюрьму в возрасте 18 лет.
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