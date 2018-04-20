Метеорологи сообщили, что до вечера пятницы в Москве будет сохраняться апрельское тепло, а позже столицу зальют дожди.
20 апреля в Москве и Подмосковье будет солнечный весенний день перед предстоящими пасмурными выходными.
Как пояснили в центре погоды "Фобос", похолодание обусловлено "высотным гребнем антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждёт по-весеннему погожий денек с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме".
В пятницу воздух в Москве прогреется до 14 градусов, в области - до 15. Ветер будет северным скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", в 2017 году в Москве было всего 55 солнечных дней. В декабре солнце светило в Москве всего 0,1 часа, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"У природы нет плохой погоды..." Скажите это тем, кто вынужден считать минуты до посадки в теплый салон автобуса, тем, кто прыгает на одной ноге, пытаясь согреться в условиях зимнего хаоса. Для всех нас без исключения животрепещущей темой, особенно зимой, является погода и ее прогноз. С какой долей вероятности можно определить, что день грядущий нам готовит? Возможен ли верный прогноз погоды и на какой период времени? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос".
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