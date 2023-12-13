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Потепление в Арктике усугубило глобальную проблему

1:33
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Уровень моря может быть повышен по причине потепления в Арктике. Отмечается, что результаты перегрева на Северном полюсе могут быть заметны на Северной Америке и Евразии. Соответствующая информация приводится в последнем докладе управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Потепление в Арктике усугубило глобальную проблему
Фото: Openverse by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Отмечается, что прошлое лето в Арктике было самым теплым с начала XX века. По информации, приведённой в исследовании, данная зона планеты подвержена потеплению вдвое быстрее любой другой части земного шара. Все последствия глобального потепления здесь заметны ярче.

Отмечается, что в 2023 году Гренландия потеряла 158,7 миллиардов тонн массы ледяного щита. Таяние льда фиксируется в Гренландии с 1998 года, с каждым годом оно всё быстрее. Кроме того, таяние приближается к рекордным показателям.

В связи с потеплением природная зона в регионе покрывается кустарниками и деревьями. Данный процесс связан с проблемами в климате. Также таяние ледников влияет на частоту лесных пожаров.

Ранее сообщалось о том, что в Арктике близится к завершению строительство первого в России отеля на скалах. Международный туризм в регионе получит активное развитие за счет путешественников из Азии и Ближнего Востока.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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