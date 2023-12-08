В Арктике возведут первый отель на скалах к 2026 году

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Арктике близится к завершению строительство первого в России отеля на скалах. Издание "Последние новости" сообщает, что проект будет реализован на Баренцевом море по завершении 2026 года. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.

Фото: openverse.org by sergei.gussev is licensed under CC BY 2.0

Отмечается, что международный туризм в регионе получит активное развитие за счет путешественников из Азии и Ближнего Востока. Туристический комплекс объединит отель на 120 номеров, а также хаб площадью 9 га, площадь застройки составит 5 тысяч квадратных метров. Фуд-маркет будет открыт на территории, также здесь будет расположен термальный комплекс и музей китов.

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