Главную новогоднюю ёлку России 2023 года привезут из подмосковного Фряново

Появилось фото 25-метровой ели из Фряново, которую СМИ уже назвали главной новогодней ёлкой 2023 года. Новогодний символ установят на Красной площади.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спутниковый снимок ели из Фряново опубликован на сайте rg. ru Специалисты "Рослесинфорга" проанализировали космические снимки на предмет измерения высоты и точного местоположения деревьев, подходящих для установки на Красной площади. Выбор пал на ель из рабочего посёлка Фряново, который расположен в городском округе Щёлково Московской области. Возраст дерева 84 года. Диаметр ствола 60 сантиметров.

Каждый год на роль главной новогодней елки страны претендуют от 50 до 70 деревьев. Основные критерии включают гладкий ствол, ровную конусовидную крону, не слишком густую хвою (чтобы последняя не закрывала гирлянды и украшения). Также требуется удобное расположение для транспортировки.

Также в рамках подготовки к празднованию Нового года на главной аллее ВДНХ началось декорирование специально выращенных 89 елей. По замыслу авторов проекта, каждое дерево представит отдельный регион и будет наряжено в соответствии с его традициями, подчеркивая культурное разнообразие России. Голубая ель увенчает эту композицию в качестве символа всей страны. На данный момент украшено 12 елок, все они будут готовы к 1 декабря. Впоследствии деревья планируют высадить рядом с ВДНХ.