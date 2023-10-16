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Смелая белка атакует ворону и демонстрирует свою силу

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На видеозаписи можно увидеть, как белка не желала уступать перед вороной и начала активно прогонять птицу. В ходе этой атаки белка буквально перелетела на другое дерево.

Смелая белка атакует ворону и демонстрирует свою силу
Фото: openverse

Автор видео за кадром не мог скрыть своего удивления, сказав: "Ворона получает. Ты смотри, что делает! Белка какая-то мощная!"

Горожане также оживленно обсуждали эти необычные кадры:

"Вот это белка!" (Светлана Б.)
"Знай наших белок! На всякий случай бойся." (Светлана Д.)
"Ворона не на тот район залетела." (Екатерина С.)

Однако ситуация изменилась, когда на помощь прилетела вторая ворона, и белке пришлось отступить. Об этом сообщает muksun.fm.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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