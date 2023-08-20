Женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба

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Семья 37-летней жительницы Бразилии Розангелы Алмейды Душ Сантуш утверждает, что она была ошибочно похоронена заживо. Сообщается, что местные жители слышали звуки криков и стуков, доносящихся из ее могилы. В результате проведенной эксгумации тела, было обнаружено несколько повреждений.

Фото: Источник: Youtube/Newbie Comp

Розангела Алмейда Душ Сантуш была объявлена мертвой в январе 2018 года. Согласно свидетельству о смерти, ее ушла от остановки сердца и септического шока. Ее похоронили на кладбище в городе Риашао-дас-Невес в бразильском штате Баия. Однако, по всей видимости, в это время она еще была жива. Местные СМИ распространили информацию о том, что люди, живущие рядом с кладбищем, связались с ее близкими и рассказали о слышавшихся из могилы криках и стуках. Позже родственники приняли решение вскрыть гробницу, чтобы достичь гроба, но, к сожалению, Розангела уже ушла из жизни. Несмотря на это, ее тело оставалось теплым и повернутым на бок.

В результате проведенной эксгумации выяснилось, что у Розангелы было повреждено запястье, и внутри гроба были обнаружены следы крови и царапины от ногтей. Вата, которой обычно закладывают уши и нос покойникам, была удалена. Эти детали указывают на то, что Розангела, вероятно, оставалась живой внутри гроба в течение одиннадцати дней, в это время она активно пыталась выбраться.

Местная жительница Наталина Сильва поделилась своими впечатлениями, рассказав, что ночью она и ее соседи слышали тихие звуки, доносящиеся с кладбища. Однако она полагала, что это могли быть просто дети, играющие в стрелялки. Мать Розангелы, Германа де Алмейда, подчеркнула:

"Она явно пыталась открыть гроб, раны на ее руке это подтверждают", — заявила она бразильскому новостному сайту G1.

Тем не менее, власти решили закрыть дело, утверждая, что женщина не была похоронена заживо.

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Moment woman found dead in coffin after being buried alive