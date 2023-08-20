Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шведский диетолог Сигне Сванфельдт выделила 7 самых вредных продуктов для здоровья
На Украине паника — ВСУ осознают, что придётся оставить Купянск
В Перми двое подростков до смерти избили 37-летнего мужчину
Поход в туалет и контроль над обманом: Исследование ученых Израиля
В Петербурге мужчина избил и изнасиловал девушку, угрожая мачете
Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Военкор Руденко показал видеокадры массовых похорон военнослужащих ВС Украины
На Украине пропал без вести основатель и глава британской ЧВК "Тёмные ангелы"
Диетолог Гинзбург о преимуществах семечек: Вкусно и полезно для здоровья

Женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба

2:12
Интересные Новости

Семья 37-летней жительницы Бразилии Розангелы Алмейды Душ Сантуш утверждает, что она была ошибочно похоронена заживо. Сообщается, что местные жители слышали звуки криков и стуков, доносящихся из ее могилы. В результате проведенной эксгумации тела, было обнаружено несколько повреждений.

Женщина 11 дней пыталась выбраться из гроба
Фото: Источник: Youtube/Newbie Comp

Розангела Алмейда Душ Сантуш была объявлена мертвой в январе 2018 года. Согласно свидетельству о смерти, ее ушла от остановки сердца и септического шока. Ее похоронили на кладбище в городе Риашао-дас-Невес в бразильском штате Баия. Однако, по всей видимости, в это время она еще была жива. Местные СМИ распространили информацию о том, что люди, живущие рядом с кладбищем, связались с ее близкими и рассказали о слышавшихся из могилы криках и стуках. Позже родственники приняли решение вскрыть гробницу, чтобы достичь гроба, но, к сожалению, Розангела уже ушла из жизни. Несмотря на это, ее тело оставалось теплым и повернутым на бок.

В результате проведенной эксгумации выяснилось, что у Розангелы было повреждено запястье, и внутри гроба были обнаружены следы крови и царапины от ногтей. Вата, которой обычно закладывают уши и нос покойникам, была удалена. Эти детали указывают на то, что Розангела, вероятно, оставалась живой внутри гроба в течение одиннадцати дней, в это время она активно пыталась выбраться.

Местная жительница Наталина Сильва поделилась своими впечатлениями, рассказав, что ночью она и ее соседи слышали тихие звуки, доносящиеся с кладбища. Однако она полагала, что это могли быть просто дети, играющие в стрелялки. Мать Розангелы, Германа де Алмейда, подчеркнула:

"Она явно пыталась открыть гроб, раны на ее руке это подтверждают", — заявила она бразильскому новостному сайту G1.

Тем не менее, власти решили закрыть дело, утверждая, что женщина не была похоронена заживо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Moment woman found dead in coffin after being buried alive
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Супер-снайпер ВСУ с позывным "Молния" ликвидирована на Украине

В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.

Боец "Отважных" в ходе дуэли ликвидировал "супер-снайпера" ВСУ Ариану с позывным "Молния"
Обнаружены американцы, которые могли погибнуть вместе с ЗРК Patriot под Киевом
Версия: вместе с ЗРК Patriot на Украине погиб персонал авиабазы "Тинкер" в Оклахоме
В Сети появились кадры мощного взрыва после удара ракеты в Чернигове
В Турции назвали критерии отбора в БРИКС
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
В Лондоне хотят, чтобы Россия соблюдала налоговую конвенцию с Британией
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
В Чернигове нанесён удар по зданию СБУ ракетами "Искандер"
В Чернигове нанесён удар по зданию СБУ ракетами "Искандер"
Последние материалы
Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Военкор Руденко показал видеокадры массовых похорон военнослужащих ВС Украины
На Украине пропал без вести основатель и глава британской ЧВК "Тёмные ангелы"
Диетолог Гинзбург о преимуществах семечек: Вкусно и полезно для здоровья
Во время спецоперации на Украине погибло уже более 10 тысяч поляков
Высокий риск сердечного приступа у мужчин в жаркие летние ночи: Исследования университета Торонто
Зеленский сообщил, что Нидерланды планируют передать Киеву 42 истребителя F-16
Россию просто нельзя победить: Запад намекает Украине, что пора сдаваться
FT: удары Украины по российским кораблям чреваты экологической катастрофой для всех, включая сам Киев
Диетолог Соломатина: Скрытая опасность колбасы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников