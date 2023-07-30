Почему пальцы сморщиваются в воде

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Научное объяснение за феноменом сморщивания пальцев в воде оказалось эволюционным элементом. В 2003 году неврологи Эйнар Уайлдер-Смит и Аделина Чоу изучали этот странный феномен и обнаружили, что при сморщивании пальцев приток крови к ним снижается, что объясняет бледность их поверхности. Нейробиолог и психолог из Манчестерского столичного университета, Ник Дэвис, заметил, что сморщивание пальцев увеличивает трение между пальцами и объектами.

Фото: zippyfacts. com

Дэвис провел исследование с помощью пятисот добровольцев, которые погрузили руки в воду. Он обнаружил, что люди с сухими пальцами, не сморщенными влагой, использовали меньше силы для схватывания объектов, чем те, у кого пальцы были влажными. Сморщивание пальцев уменьшает усилие, которое нужно приложить для уверенного захвата объектов, что, вероятно, имело преимущества для древних людей, возможно, связанные с движением во влажных условиях или обработкой объектов под водой.

Эволюционный нейробиолог Том Смолдерс из Ньюкаслского университета подтверждает эти выводы, указывая на то, что лучшее сцепление пальцев под водой могло быть связано с передвижением во влажных условиях или обработкой пищи, такой как моллюски. Смолдерс также предполагает, что морщинистые пальцы на ногах предоставляли нашим предкам преимущество при ходьбе по мокрым поверхностям или цеплянии за ветки. Таким образом, эта эволюционная реакция могла помочь ранним людям выживать, ловить и искать пищу во влажных условиях.