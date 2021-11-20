В Шотландии изобрели телефон для собак

Британские учёные изобрели телефон для собак. DogPhone — умный гаджет, который по форме схож с обычным мячиком-игрушкой, но может позвонить хозяину, когда питомец сжимает его в зубах.

Телефон-игрушку создали исследователи университета Глазго. Как пишет The Guardian, когда питомец начинает играть с устройством, оно отправляет сигнал на смартфон хозяина и тот может "принять" видеозвонок от своей собаки, либо отклонить и перезвонить позже.

Для того чтобы позвонить питомцу, механизм действия тот же, нужно чтобы животное начало "гонять" мяч и тогда сработает функция "снятия трубки".

Учёные университета тестировали собакофон на питомце одного из сотрудников и отметили, что иногда "входящие" звонки совсем не вовремя. К тому же "испытуемый" быстро потерял интерес и решил зарыться в одеяло.

"Собака ходит, виляет хвостом, а потом ложится. Я была на совещании, поэтому мне пришлось быстро отключиться", — говорит хозяйка собаки, доктор Илена Хирски-Дуглас из Университета Глазго.

Когда собакофон выйдет на глобальный рынок и будет ли доступен другим владельцам животных, в институте не уточнили.

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