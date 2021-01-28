Корейские инженеры работают над созданием импланта, с помощью которого можно будет контролировать работу мозга.
Разработку уже протестировали на лабораторных крысах.
Оказалось, что с помощью нового устройства учёные смогли перепрограммировать поведение животных через установленное на телефон приложение.
Имплантат вживляется в мозг, а заряжать его можно с помощью беспроводного устройства.
Разработка поможет отказаться от проведения хирургических операций, при этом способствуя изучению поведения животных в природе.
Отказ от использования аккумуляторов позволит мышам вести себя естественным образом.
Ранее Илон Маск рассказал о преимуществах внедрения чипа в мозг человека.
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.