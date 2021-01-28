В Корее научились управлять мозгом через телефон

Корейские инженеры работают над созданием импланта, с помощью которого можно будет контролировать работу мозга.

Разработку уже протестировали на лабораторных крысах.

Оказалось, что с помощью нового устройства учёные смогли перепрограммировать поведение животных через установленное на телефон приложение.

Имплантат вживляется в мозг, а заряжать его можно с помощью беспроводного устройства.

Разработка поможет отказаться от проведения хирургических операций, при этом способствуя изучению поведения животных в природе.

Отказ от использования аккумуляторов позволит мышам вести себя естественным образом.

Ранее Илон Маск рассказал о преимуществах внедрения чипа в мозг человека.