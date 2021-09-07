ФМБА: создать коронавирус искусственно возможно

По заявлению специалистов, технологии позволяют создать новый вид коронавируса. Однако то, что предыдущие штаммы и сам вирус был создан руками учёных пока доказать нельзя.

Убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет, — сказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разведка США не считает коронавирус видом "биологического оружия". В частности, теорию о том, что COVID-19 "продукт генной инженерии". По мнению американских специалистов, версия о его "животном" происхождении более состоятельна. Есть мнение и об "ошибке в лаборатории".

Такие данные представили в докладе Джо Байдену члены разведсообщества. Вместе с тем, некоторые отнеслись к документу скептически, посчитав, что доказательств недостаточно. Ранее американский президент призвал Китай участвовать в "прозрачном" исследовании происхождения вируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.