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ФМБА: создать коронавирус искусственно возможно

Интересные Новости

По заявлению специалистов, технологии позволяют создать новый вид коронавируса. Однако то, что предыдущие штаммы и сам вирус был создан руками учёных пока доказать нельзя.

ФМБА: создать коронавирус искусственно возможно

Убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет, — сказала начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разведка США не считает коронавирус видом "биологического оружия". В частности, теорию о том, что COVID-19 "продукт генной инженерии". По мнению американских специалистов, версия о его "животном" происхождении более состоятельна. Есть мнение и об "ошибке в лаборатории".

Такие данные представили в докладе Джо Байдену члены разведсообщества. Вместе с тем, некоторые отнеслись к документу скептически, посчитав, что доказательств недостаточно. Ранее американский президент призвал Китай участвовать в "прозрачном" исследовании происхождения вируса.

 

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Так вот кто создал коронавирус / Анализ Аркадия Мамонтова
Автор: Екатерина Широкова
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