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Главный инфекционист США: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

Мир

Штамм "мю" нового распространённого коронавируса может обходить защиту антител. Заявляют специалисты-медики. Они выразили опасения, что новый штамм обходит защиту, которую создают определенные антитела.

Главный инфекционист США: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

Как рассказал в эфире телеканала CBS директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, группа специалистов в настоящее время проверяет предположение о том, что новый штамм станет преобладающим в Соединённых Штатах.

По словам Фаучи, пока медики говорят о варианте "дельта", который показал себя как преобладающий более чем на 99%.

"Если штамм "мю" будет преобладать, то последствия окажутся непредсказуемыми, так как он может мутировать и обходить защиту определенных антител", — отметил медик.

Он уверен, что учёным удастся справиться с новыми штаммами посредством имеющихся в стране вакцин, которые уже показали свою эффективность.

Ранее сообщалось, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внесли штамм коронавируса B.1.621 в список опасных штаммов. Этот штамм был выявлен в Колумбии в январе этого года. Этот штамм учёные назвали "вариантом, вызывающим интерес" (VOI).

Штаммы группы VOI, говорят специалисты ВОЗ, опасны тем, что вызывают генетические изменения.

 

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