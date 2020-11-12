Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Безпалько: "За Украину давно решили, какую вакцину она будет покупать"
Обнаружены остатки озера, похороненного под льдом Гренландии
Пятиэтажное здание в Шанхае "перешло" на новое место
В США женщина убила дочерей после просмотра фильма о торговле органами
ВОЗ: пандемия не отступит, пока мы не вакцинируем 70% населения Земли
В Татарстане 13-летнего подростка подозревают в убийстве матери
СК проверяет сообщение о бунте в ИТК, где убили заключённого
В Великобритании медсестру обвиняют в убийстве восьми младенцев
В Новосибирске у полковника полиции украли 130 миллионов рублей

В Китае найдены две древние гробницы необычной пирамидальной формы

Две необычные кирпичные пирамидальные гробницы были обнаружены на северо-востоке Китая во время проведения строительных работ в городе Дэчжоу, провинция Шаньдун.

В Китае найдены две древние гробницы необычной пирамидальной формы

Археологи, изучающие это место с сентября, считают, что захоронениям около 1800 лет и они принадлежали влиятельной семье, членами которой были чиновники или аристократы поздней династии восточных Хань (20-225 годы нашей эры).

Наиболее заметной особенностью обеих погребальных камер являются различные декоративные узоры на стенах с красными, черными, белыми и синими цветами.

Как прокомментировал местным СМИ один из реставраторов, краска была изготовлена из натуральных материалов, таких как киноварь — известный минерал, который служил красным пигментом. Эксперт уточнил, что геометрические линии фресок сопровождаются рисунками, рыб и растений, декоративными мотивами, которые, как считается, были в моде в то время.

Одна из гробниц имеет длину 20 метров и ширину 16, а другая несколько меньше. Исследователи предполагают, что они принадлежали одной семье, поскольку были построены вместе и ориентированы в одном направлении.

Археологи также раскопали на месте ряд погребальных предметов из глины, в том числе миниатюрные здания, чаши, кружки и фигурки кур.

Последние материалы
Безпалько: "За Украину давно решили, какую вакцину она будет покупать"
Обнаружены остатки озера, похороненного под льдом Гренландии
Южная Корея протестировала беспилотные летающие такси. Успешно
Пятиэтажное здание в Шанхае "перешло" на новое место
В США женщина убила дочерей после просмотра фильма о торговле органами
В Китае найдены две древние гробницы необычной пирамидальной формы
В Ботсване нашли один из крупнейших бриллиантов в истории
ВОЗ: пандемия не отступит, пока мы не вакцинируем 70% населения Земли
В Татарстане 13-летнего подростка подозревают в убийстве матери
СК проверяет сообщение о бунте в ИТК, где убили заключённого
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Карибские страны
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская Василий Амирджанов Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви Василий Амирджанов
Комментарии
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников