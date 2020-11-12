В Китае найдены две древние гробницы необычной пирамидальной формы

Две необычные кирпичные пирамидальные гробницы были обнаружены на северо-востоке Китая во время проведения строительных работ в городе Дэчжоу, провинция Шаньдун.

Археологи, изучающие это место с сентября, считают, что захоронениям около 1800 лет и они принадлежали влиятельной семье, членами которой были чиновники или аристократы поздней династии восточных Хань (20-225 годы нашей эры).

Наиболее заметной особенностью обеих погребальных камер являются различные декоративные узоры на стенах с красными, черными, белыми и синими цветами.

Как прокомментировал местным СМИ один из реставраторов, краска была изготовлена из натуральных материалов, таких как киноварь — известный минерал, который служил красным пигментом. Эксперт уточнил, что геометрические линии фресок сопровождаются рисунками, рыб и растений, декоративными мотивами, которые, как считается, были в моде в то время.

Одна из гробниц имеет длину 20 метров и ширину 16, а другая несколько меньше. Исследователи предполагают, что они принадлежали одной семье, поскольку были построены вместе и ориентированы в одном направлении.

Археологи также раскопали на месте ряд погребальных предметов из глины, в том числе миниатюрные здания, чаши, кружки и фигурки кур.