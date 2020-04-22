Кожа китайских врачей из Уханя почернела после COVID-19

У двух врачей из Центральной больницы в Ухане, которые переболели в тяжелой форме COVID-19, начались проблемы с гормонами и кожа на всем теле приобрела черный цвет.

Об этом сообщает Science Times.

Из реанимации с новым лицом

С болезнью докторам Ю Фану и Ху Вейфенгу помог справиться метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом).

Позже стало известно, что причиной смены цвета кожи стал гормональный дисбаланс, который был вызван приемом лекарств.

"Я чувствую себя намного лучше, однако передвигаться самостоятельно для меня пока затруднительно. Я рад, что иду на поправку, однако состояние моей кожи меня шокировало", — признался доктор Ю Фан.

Доктор Ху Вейфенг провел в реанимации 99 дней. Во время лечения он потерял способность говорить, функция восстановилась снова почти месяц спустя. Он все еще находится в реанимации и также, предположительно, получает психологическую помощь.

Лекарства имеют побочный эффект

Доктор Ли Шушенг, который лечит обоих пациентов, сказал, что их кожа почернела из-за лекарств, которые им давали на ранних стадиях лечения. Он добавил, что одним из побочных эффектов препарата является потемнение цвета кожи.

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