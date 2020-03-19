Китай заявил: найдено эффективное лекарство от коронавируса

Китайские ученые разработали эффективное лекарство от заражения коронавирусом.
Такое заявление, как сообщил ТК NHK, сделал сегодня с разрешения правительства КНР Чжан Синьминрепарат, глава наццентра по развитию биотехнологий.
По слова ученого, "Авиган" — так называется препарат — уже был протестирован "в полевых условиях" (т.е. на больных людях) и показал свою эффективность в больницах городов Ухань и Шэньчжэнь.
У людей, зараженных COVID-2019, которые получали в качестве лечения "Авиган"
Доктор Синьминрепарат подчеркнул, что
"препарат "Авиган" не имеет явных побочных эффектов. Выздоровление с ним наступает в среднем за 5 дней, тогда как при обычном лечении нужно 11".
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