Китай заявил: найдено эффективное лекарство от коронавируса

Китайские ученые разработали эффективное лекарство от заражения коронавирусом.

Такое заявление, как сообщил ТК NHK, сделал сегодня с разрешения правительства КНР Чжан Синьминрепарат, глава наццентра по развитию биотехнологий.

По слова ученого, "Авиган" — так называется препарат — уже был протестирован "в полевых условиях" (т.е. на больных людях) и показал свою эффективность в больницах городов Ухань и Шэньчжэнь.

Действие препарата

У людей, зараженных COVID-2019, которые получали в качестве лечения "Авиган"

высокая температура "сбивалась" за 2 дня, хотя обычно этот процесс занимает более 4 дней;

избавление от кашля тоже шло быстрее: в среднем за 4,5 дня, а не за шесть;

состояние легких заметно улучшилось.

Доктор Синьминрепарат подчеркнул, что