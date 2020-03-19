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Китай заявил: найдено эффективное лекарство от коронавируса

Мир

Китайские ученые разработали эффективное лекарство от заражения коронавирусом.

 Такое заявление, как сообщил ТК NHK, сделал сегодня с разрешения правительства КНР Чжан Синьминрепарат, глава наццентра по развитию биотехнологий.

По слова ученого, "Авиган" — так называется препарат — уже был протестирован "в полевых условиях" (т.е. на больных людях) и показал свою эффективность в больницах городов Ухань и Шэньчжэнь.

Действие препарата

У людей, зараженных COVID-2019, которые получали в качестве лечения "Авиган"

  • высокая температура "сбивалась" за 2 дня, хотя обычно этот процесс занимает более 4 дней;
  • избавление от кашля тоже шло быстрее: в среднем за 4,5 дня, а не за шесть;
  • состояние легких заметно улучшилось.

Доктор Синьминрепарат подчеркнул, что

"препарат "Авиган" не имеет явных побочных эффектов. Выздоровление с ним наступает в среднем за 5 дней, тогда как при обычном лечении нужно 11".

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