Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну

Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку. Об этом пишет РИА Новости.

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Так, иллюзионист Вольф Мессинг прославился благодаря трюкам по чтению мыслей. Он считался телепатом и медиумом. Одно из его выступлений, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, посетил физиолог Дмитрий Бирюков, пригласивший Мессинга в свой институт, чтобы разгадать его секрет. Оказалось, что в основе "волшебства" иллюзиониста лежали мнемотехника (наличие помощника в зале или на сцене) и идиомоторика (чтение мыслей по лицу, по бессознательным движениям мышц), подробно описанные в научной литературе еще два века назад.

Еще одно разоблачение коснулся истории с телекинезом. Искусством двигать предметы силой мысли отличалась в советские времена жительница Ленинграда Нинель Кулагина. В семидесятые года двадцатого века ее считали уникумом и даже сделали героиней научного фильма. Однако обман раскрылся, когда ее выступление посетили ученые из Института метрологии. С помощью высокочувствительных феррозондов они обнаружили, что Кулагина носит на бедре магнит, а на одежде — капроновые нити с узелками, которые она пропускала через платье и колготы. Еще один эксперимент в Институте радиотехники и электроники АН СССР в Москве подтвердил, что с точки зрения физики ничего сверхъестественного в действиях Кулагиной нет. Хотя было сделано допущение о наличии у женщины физиологических особенностей, которыми можно объяснить притягивание предметов (создание отрицательного заряда на ладонях из-за пота). Но не более того, да и то — вкупе с рукотворными ухищрениями, о которых было сказано выше.

Целительница, известная как Джуна, приобрела свою славу в восьмидесятые годы прошлого столетия. Ее метод заключался в пассах руками над больным местом человека, после чего тому становилось лучше. В 1989 году Джуне даже выдали авторское свидетельство на владение нетрадиционным способом бесконтактного массажа.

Джуну изучали в Институте радиотехники и электроники, где даже приняли в штат и платили зарплату. Однако через много лет выяснилось, что Джуна умела изменять температуру своих рук, на что, по мнению ученых, способен любой человек после аутотренинга. По мнению академика Гуляева, таким образом она могла чувствовать руками более горячие участки на теле человека, которые давали сигнал о наличии недуга. Никаких иных отличий от обычных людей у женщины не нашли.