Ветеринары рассказали, как сухой корм убивает кошек

Плохой натуральный корм для животных вреден так же, как и плохой промышленный. Отметила ветеринар, эксперт портала "Росконтроль" Асель Байбулатова.

Единственное отличие: натурального корма сложно съесть больше нормы. По мнению специалиста, хозяева предпочитают готовую еду для животных. Вместе с ней они высвобождают время, которое было бы потрачено на стояние у плиты, анализ продуктов, создание сбалансированного рациона.

На разговор Байбулатову подтолкнули сообщения на портале от хозяев кошки, которая умерла из-за проблем с почками. Ветеринар после смерти сказал, что дело в сухом корме, которые давали животному. На это сообщение откликнулись другие посетители, поведав похожие истории.

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