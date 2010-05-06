Готовые корма для животных: польза или вред?

В последнее время все больше владельцев домашних животных предпочитает кормить своих любимцев готовыми кормами. Без сомнения, эти корма имеют целый ряд преимуществ перед другими рационами домашних животных.

Питание домашних животных. Естественная пища или готовый корм?

Они позволяют хозяевам не только экономить время на покупку и приготовление еды для питомцев, но и кормить своих любимцев сбалансировано, поскольку включают большое количество необходимых для здоровья животных компонентов гарантированно высокого качества и полезные профилактические добавки (это притом, что даже при тщательном выполнении всех рекомендаций, домашние рационы, как правило, остаются несбалансированными).

Кроме того, в целом килограмм такого корма стоит в 2-3 раза меньше, чем килограмм еды домашнего приготовления. Готовые корма хорошо хранятся, и, следовательно, их можно запасать в больших количествах.

Тем не менее, в СМИ и Интернете постоянно появляются сообщения о том, что некачественные готовые корма являются причиной многих различных заболеваний животных (нередко со смертельным исходом).Судя по оживленным дискуссиям в форумах, этот вопрос волнует многих владельцев животных. Причем нередки призывы вообще отказаться от использования готовых кормов. Однако действительно ли все так страшно?

Многих людей передергивает от отвращения, когда они узнают, каким образом изготовляются готовые корма. А ведь часто их делают из… тел миллионов подвергнутых эвтаназии домашних животных из питомников и ветеринарных больниц, а так же животных, погибших в зоопарках. Используется и "некондиционное" мясо со скотобоен.

Польза или вред готового корма?

Наличие опасных для здоровья веществ

Никто не проверяет, может ли способствовать готовый корм распространению различных заболеваний (ведь многие бактерии и вирусы весьма устойчивы к термической обработке). Производством кормов занимаются специальные комбинаты по переработке, которые находятся вне ведения комиссий по контролю качества пищевых продуктов и "мясным" ревизорам туда хода нет. Часто сама переработка так же проходит некачественно.

В 1985 Университет Штата Миннесота провел исследование по обнаружению пентобарбитала натрия в кормах для кошек и собак. Поводом послужили многочисленные сообщения владельцев собак о том, что многие собаки и коты неожиданно умерли, употребив в пищу корма, приготовленные из мяса животных, усыпленных с помощью этого препарата. В результате ученые пришли к выводу, что пентобарбитал натрия остается в растворе даже после процесса переработки.

Но только ли он один? Есть основания предполагать, что многие другие вещества, такие как наркотики, пестициды, соединения тяжелых металлов также не удаляются в процессе переработки. А ведь все это представляет потенциальную угрозу для жизни животных.

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Недомолвки производителей

Однако это еще не все. Поскольку производство кормов для животных не регулируется законами о производстве пищевых продуктов для людей, производитель не обязан указывать на упаковке полный перечень составляющих корма.

Согласно Европейскому закону о кормовых продуктах трупы пушных животных, копыта, перья, рога и шерсть могут быть указаны в кормах под определением субпродукты.

Конечно, не все субпродукты плохи; к ним относятся так же внутренности, которые полезны в питании животных. Но дело в том, что далеко не все компании-производители конкретизируют на этикетках состав используемых субпродуктов.

Вся правда о готовых кормах

Например, что может означать надпись на консервах: "Мясо и животные субпродукты (баранина не менее 4 процента)"? Только то, что для четырех процентов из ста всего составляющего консервов было использовано что-то из баранины. Но это не обязательно мясо. Это могут быть так же бараньи кишки, мозги или мышечные ткани. А из чего состоят оставшиеся 96 процентов содержимого? Этого не указали.

Так же непонятно, есть ли вообще в этих консервах мясо, и если да, то какого сорта. Консервы вполне могут содержать, например, 96 процентов отходов от забоя говядины, но называться при этом "баранина". И такие недомолвки встречаются на каждом шагу.

Правда стоит отметить, что фирма, производящая высококачественные корма для животных, не будет скрывать под неясным обозначением "животные или растительные субпродукты", а открыто перечислит, о каких составляющих идет речь.

Консерванты и красители

Часто в готовых продуктах содержаться разнообразные консерванты и красители. Они тоже могут быть опасны. Установлено, что:

искусственные антиокислители ВНА (Е320) и ВНТ (Е321) могут являться причиной возникновения поражений печени, неправильного развития, метаболического стресса, а так же рака

Тем не менее, они до сих пор используются в консервах для кошек и собак.

краситель Е 127 вызывает рак щитовидной железы, однако входит в состав некоторых лакомств для котят!

И ведь некоторые компании-производители до сих пор игнорируют данные подобных исследований.

Вызывает также опасение использование при приготовлении корма различных вкусовых добавок. К ним приходится прибегать, так как готовые корма не столь аппетитны, нежели натуральное питание. Однако в последнее время появилось мнение, что они могут вызывать привыкание.

Владельцы кошек давно подозревают, что в некоторых готовых кормах присутствует экстракт котовника кошачьего (так называемой "кошачьей мяты").

Отведав пищи с подобным "приворотным зельем" животное быстро превращается в "наркомана". Во многих странах "кошатники" требуют проведения независимого исследования по данной проблеме, однако компании-производители неизменно отвечают отказом.

Еще одна проблема состоит в том, что многие корма, представленные сегодня на рынке, содержат чрезмерное количество углеводов, причем большая их часть — простые углеводы с высоким гликемическим индексом.

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Выделяют несколько разновидностей готовых кормов:

Корма эконом-класса Пользуются огромным спросом из-за низкой цены. Однако стоит понимать, что мясных составляющих в корме нет и ветеринары не рекомендуют использовать его за основу питания животного. Корма премиум-класса В составе кормов этого типа присутствуют натуральные компоненты, однако их количество ограничено и редко превышает 15%. Корма супер-премиум-класса В состав данной продукции входит до 50% натуральных элементов. Такие корма действительно отвечают всем требованиям сбалансированного питания. "Холистик" В кормах этой категории содержатся исключительно продукты, отличающиеся высоким качеством. Рацион для питомцев максимально сбалансирован

Но иногда даже во многих кормах супер-премиум класса содержание углеводов превышает 40 процентов что приводит к колебаниям уровня глюкозы в крови и другим проблемам со здоровьем. Кроме того, некоторые зерновые (источники данных углеводов) могут быть заражены плесенью, ложномучнистой росой или другими грибками. А это может привести к отравлениям. Но часто производитель не сообщает покупателям ни количественный, ни качественный состав углеводных добавок.

Однако, есть ряд преимуществ готовых кормов. Это:

Доступность. Длительный срок хранения. Разнообразие вкусов. Удобство. Сбалансированность кормов у порядочных производителей.

Так что же, следует отказаться от использования готовых кормов? Совсем нет. Мне кажется, необходимо призвать производителей к политике открытого диалога с покупателями. Необходимо устраивать конференции и дискуссии по готовым кормам с участием производителей, покупателей и независимых экспертов. Следует также убедить производителей не противиться независимым исследованиям возникающих проблем.

А вот, что считает ветеринар с пятнадцатилетним стажем Виктор Артюков: "Необходимо соблюдать баланс натуральной и готовой пищи в рационе животного. Поскольку не вся "натуралка", как принято считать, полезна для питомцев".

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Также необходимо создание специальных государственных служб и общественных организаций, занимающихся контролем качества готовых кормов. Без сомнения, в нынешнем тысячелетии кормовая индустрия должна перестать быть "вещью в себе". Однако, это все в перспективе. А что следует предпринять прямо сейчас? Научиться самим контролировать качество корма, который употребляет ваш питомец.

Чем же кормить домашних любимцев?

Например, мы можем довольно легко определить, насколько усвояем корм (состоит ли корм из ценных или дешевых компонентов).

Стоит обращать внимание на количество продуктов выделения, которое не должно превышать 25 процентов от съеденного.

Чем больше объем продуктов выделения относительно количества съеденного корма, тем более низкого качества этот корм.

Так же одним из критериев может быть количество корма, которое производитель рекомендует давать животному.

Чем больше рекомендованная дневная норма, тем ниже качество продукта.

Только так владельцы домашних животных смогут понять, кому из производителей можно доверять, а кто их обманывает. А подобное знание, несомненно, поможет сделать правильный выбор, от которого зависит здоровье наших питомцев.

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