Страховщики рассчитали стоимость ОСАГО и каско для нового электромобиля Xiaomi SU7

"Ингосстрах" подсчитал, сколько будут стоить автостраховка для водителя нового китайского электромобиля Xiaomi SU7, объявление о продаже которого появилось в России.
Продавец сообщает, что машина представлена в максимальной комплектации и оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 673 лошадиные силы, а также батареей, обеспечивающей запас хода до 800 км на одном заряде. Электрокар разгоняется до 100 км/ч примерно за 3 секунды.
Согласно подсчётам "Ингосстраха", примерная стоимость ОСАГО для автовладельца-мужчины 30 лет с водительским стажем 10 лет составит 22 500 рублей. Каско для того же водителя обойдётся в 192 тысячи рублей.
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