Страховщики рассчитали стоимость ОСАГО и каско для нового электромобиля Xiaomi SU7

"Ингосстрах": ОСАГО для электрокара Xiaomi SU7 обойдётся в 22,5 тысячи рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах" подсчитал, сколько будут стоить автостраховка для водителя нового китайского электромобиля Xiaomi SU7, объявление о продаже которого появилось в России.

Фото: commons.wikimedia.org by John kwame westafrica is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Продавец сообщает, что машина представлена в максимальной комплектации и оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 673 лошадиные силы, а также батареей, обеспечивающей запас хода до 800 км на одном заряде. Электрокар разгоняется до 100 км/ч примерно за 3 секунды.

Согласно подсчётам "Ингосстраха", примерная стоимость ОСАГО для автовладельца-мужчины 30 лет с водительским стажем 10 лет составит 22 500 рублей. Каско для того же водителя обойдётся в 192 тысячи рублей.

Ранее финомбудсмен предложил защитить ОСАГО от безлимитных выплат.