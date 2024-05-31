Максимум 400 тысяч: в законе об ОСАГО предложили установить верхнюю планку страховых выплат

Финомбудсмен предложил защитить ОСАГО от безлимитных выплат

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финомбудсмен Светлана Максимова предложила изменить закон об ОСАГО, чтобы исключить взыскание убытков сверх лимита в 400 тысяч рублей, сообщает АСН.

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На XIX международной конференции ВСС по страхованию она рассказала о предложениях Службы обеспечения деятельности финуполномоченного (СОДФУ) для решения ситуации, когда суды начали взыскивать суммы свыше 400 тыс. рублей в случаях, когда ремонт не был организован по вине страховой компании. В таких ситуациях взыскиваются не страховые возмещения, а убытки, что позволяет обойти порог в 400 тыс. рублей. Аналогичная практика наблюдается и у финансового омбудсмена.

«Мы, как правоприменители, предлагаем использовать норму Гражданского кодекса, где указано, что размер убытков может быть ограничен законом. И установить такое ограничение в законе об ОСАГО», — заявила Светлана Максимова.

Финансовые уполномоченные предлагают установить специальные последствия для случаев, когда страховщик не выполняет свои обязанности по оплате ремонта, прямо в законе об ОСАГО, чтобы исключить применение норм ГК РФ в части убытков.

АСН обратилось к Гражданскому кодексу, в котором указано, что законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ст. 400 ГК РФ). Следовательно, если в законе об ОСАГО будет специальная статья, общая норма законодательства о взыскании всех понесенных убытков не будет применяться, констатирует агентство.

Необходимость внесения системных изменений в законодательство для исключения безлимитных взысканий по ОСАГО озвучивали и в РСА.

«Эти изменения должны установить специальные последствия, если страховщик не организовал восстановительный ремонт ТС или пострадавший не представил автомобиль на СТОА», — прокомментировали в союзе.

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