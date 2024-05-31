Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали 5 шагов по правильной подготовке машины к летнему сезону
Как избавиться от долгоносика?
Большинство российских компаний подняли зарплаты
Юрий Лоза порассуждал о женщинах-блондинках
Animals: собака может вычислить вещество по запаху одной молекулы
Самым прибыльным клубом РПЛ в 2023 году признан "Краснодар"
"ВСК": родители в Удмуртии стали лидерами по страхованию детей
Раскрываем секреты волос: пять фактов от парикмахера
Трейлеры "Сто лет тому вперёд" и "Майор Гром: Игра" получили премию "Golden Trailer"
Максимум 400 тысяч: в законе об ОСАГО предложили установить верхнюю планку страховых выплат

Финомбудсмен предложил защитить ОСАГО от безлимитных выплат

2:09
Страхование

Финомбудсмен Светлана Максимова предложила изменить закон об ОСАГО, чтобы исключить взыскание убытков сверх лимита в 400 тысяч рублей, сообщает АСН.

Финомбудсмен предложил защитить ОСАГО от безлимитных выплат
Фото: commons.wikimedia.org by Thue is licensed under public domain

На XIX международной конференции ВСС по страхованию она рассказала о предложениях Службы обеспечения деятельности финуполномоченного (СОДФУ) для решения ситуации, когда суды начали взыскивать суммы свыше 400 тыс. рублей в случаях, когда ремонт не был организован по вине страховой компании. В таких ситуациях взыскиваются не страховые возмещения, а убытки, что позволяет обойти порог в 400 тыс. рублей. Аналогичная практика наблюдается и у финансового омбудсмена.

«Мы, как правоприменители, предлагаем использовать норму Гражданского кодекса, где указано, что размер убытков может быть ограничен законом. И установить такое ограничение в законе об ОСАГО», — заявила Светлана Максимова.

Финансовые уполномоченные предлагают установить специальные последствия для случаев, когда страховщик не выполняет свои обязанности по оплате ремонта, прямо в законе об ОСАГО, чтобы исключить применение норм ГК РФ в части убытков.

АСН обратилось к Гражданскому кодексу, в котором указано, что законом может быть ограничено право на полное возмещение убытков (ст. 400 ГК РФ). Следовательно, если в законе об ОСАГО будет специальная статья, общая норма законодательства о взыскании всех понесенных убытков не будет применяться, констатирует агентство.

Необходимость внесения системных изменений в законодательство для исключения безлимитных взысканий по ОСАГО озвучивали и в РСА.

«Эти изменения должны установить специальные последствия, если страховщик не организовал восстановительный ремонт ТС или пострадавший не представил автомобиль на СТОА», — прокомментировали в союзе.

Ранее стало известно, как налоговая реформа повлияет на страховые компании.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Трейлеры "Сто лет тому вперёд" и "Майор Гром: Игра" получили премию "Golden Trailer"
Эксперты назвали породу кошек, которая умеет охотится на змей
Кинологи ответили, правда ли бойцовские собаки такие агрессивные
Финомбудсмен предложил защитить ОСАГО от безлимитных выплат
МИД Великобритании призвало своих граждан срочно покинуть Мексику
RT: российские ученые первыми в мире выяснили концентрацию водорода в алмазах
Диатомит и горчичный жмых улучшат состояние почвы
Главной угрозой для ВВП Евросоюза является инфляция
Генштаб армии Украины недоволен темпами мобилизации населения
Дочь Анастасии Заворотнюк показала кадры с матерью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников