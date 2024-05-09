Как выбрать страховку для внутренних путешествий: советы экспертов по активному отдыху и безопасности детей

Страховщики рассказали, как выбрать страховку для путешествий по России

2:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Приобретение страховки для зарубежных поездок уже стало обыденностью, особенно учитывая, что многие страны требуют наличие полиса для оформления визы. Однако внутрироссийские туристические страховки только начинают завоевывать популярность. Страховщики подчеркивают важность такой защиты, особенно при поездках с детьми, и предлагают советы по выбору подходящего полиса и необходимых рисков, об этом сообщает "Российская газета".

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При выборе страховки необходимо учитывать все планируемые активности. Для спокойных прогулок подойдет стандартный пакет, а активный отдых, включая сплавы или горные походы, требует расширения полиса. Эксперты компании "Согласие" подчеркивают важность включения дополнительных рисков при организации активного отдыха.

Эксперт из "Ренессанс страхование" Артем Искра рекомендует заранее дополнить полис опцией "активный отдых", если предполагаются любые спортивные мероприятия.

Эксперт из "Росгосстрах" Ольга Купцова советует также учитывать индивидуальные здоровьесберегающие меры и возможность возвращения детей домой, если что-то пойдет не по плану.

В страховом полисе указываются суммы возмещений по различным типам повреждений, например, при переломах. Максимальная сумма страховки обычно ограничена пятью годовыми доходами клиента, а для несовершеннолетних и безработных — 500 тыс. рублей.

Артем Искра подчеркивает, что полис может обеспечить не только медицинскую помощь в частных клиниках, но и другие необходимые услуги, такие как транспортировка домой после лечения или даже оплата проживания в гостинице в ожидании отъезда. Ольга Купцова добавляет, что важно также рассмотреть страхование от гражданской ответственности, особенно если в путешествие отправляются дети, что может спасти от непредвиденных расходов в случае случайного ущерба.

Страхование позволяет учесть и частые заболевания, такие как ОРВИ, которые особенно распространены в условиях пляжного отдыха, а также предостерегает от травм и других распространенных проблем, возникающих во время активных и приключенческих видов отдыха.