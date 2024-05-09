Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три эффективных метода ухода за кожей вокруг глаз, рекомендуемых на весенний период
Как приготовить идеальное картофельное пюре
Эксперты рассказали, как правильно путешествовать с детьми
Михаил Мишустин сохраняет за собой пост премьер-министра
Виктория Боня решила стать свахой: "Алекс из Швейцарии ищет себе подругу"
Стало известно, почему снег может пойти в мае
Редис должен образовать корнеплод, но так не всегда
Андрей Кончаловский считает провал карьеры в Голливуде лучшим событием в своей жизни
Гимнастическая разминка перед тренировкой
Как выбрать страховку для внутренних путешествий: советы экспертов по активному отдыху и безопасности детей

Страховщики рассказали, как выбрать страховку для путешествий по России

2:22
Страхование

Приобретение страховки для зарубежных поездок уже стало обыденностью, особенно учитывая, что многие страны требуют наличие полиса для оформления визы. Однако внутрироссийские туристические страховки только начинают завоевывать популярность. Страховщики подчеркивают важность такой защиты, особенно при поездках с детьми, и предлагают советы по выбору подходящего полиса и необходимых рисков, об этом сообщает "Российская газета".

Страховщики рассказали, как выбрать страховку для путешествий по России
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

При выборе страховки необходимо учитывать все планируемые активности. Для спокойных прогулок подойдет стандартный пакет, а активный отдых, включая сплавы или горные походы, требует расширения полиса. Эксперты компании "Согласие" подчеркивают важность включения дополнительных рисков при организации активного отдыха.

Эксперт из "Ренессанс страхование" Артем Искра рекомендует заранее дополнить полис опцией "активный отдых", если предполагаются любые спортивные мероприятия.

Эксперт из "Росгосстрах" Ольга Купцова советует также учитывать индивидуальные здоровьесберегающие меры и возможность возвращения детей домой, если что-то пойдет не по плану.

В страховом полисе указываются суммы возмещений по различным типам повреждений, например, при переломах. Максимальная сумма страховки обычно ограничена пятью годовыми доходами клиента, а для несовершеннолетних и безработных — 500 тыс. рублей.

Артем Искра подчеркивает, что полис может обеспечить не только медицинскую помощь в частных клиниках, но и другие необходимые услуги, такие как транспортировка домой после лечения или даже оплата проживания в гостинице в ожидании отъезда. Ольга Купцова добавляет, что важно также рассмотреть страхование от гражданской ответственности, особенно если в путешествие отправляются дети, что может спасти от непредвиденных расходов в случае случайного ущерба.

Страхование позволяет учесть и частые заболевания, такие как ОРВИ, которые особенно распространены в условиях пляжного отдыха, а также предостерегает от травм и других распространенных проблем, возникающих во время активных и приключенческих видов отдыха.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Лопух: о нём такого вы ещё не знали
Делимся полезными свойствами лопуха
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
Запомните это: растения, которые не любят золу
Запомните это: растения, которые не любят золу
Последние материалы
Как приготовить идеальное картофельное пюре
Страховщики рассказали, как выбрать страховку для путешествий по России
Эксперты рассказали, как правильно путешествовать с детьми
Михаил Мишустин сохраняет за собой пост премьер-министра
Виктория Боня решила стать свахой: "Алекс из Швейцарии ищет себе подругу"
Стало известно, почему снег может пойти в мае
Редис должен образовать корнеплод, но так не всегда
Андрей Кончаловский считает провал карьеры в Голливуде лучшим событием в своей жизни
Посадка клубники и брусники: нужен дренаж и не стоит сажать под деревом
Гимнастическая разминка перед тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников