"Предположения подтвердились": главбух страховой компании "Адонис" раскрыла соучастников обналичивания денег

Главбух СК "Адонис" призналась в групповом хищении 96 млн рублей

2:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Главный бухгалтер ООО "Страховая фирма "Адонис" Елена Доминова в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве раскрыла соучастников в хищении 96,3 млн рублей, сообщает АСН.

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По признанию Доминовой в Свердловском районном суде Перми, организатором обналичивания средств являлся гендиректор компании Дмитрий Перхун, сын первого секретаря Пермского обкома КПРФ Юрия Перхуна.

По данным "РБК Пермь", расследование о мошенничестве с финансами "Адониса" начато 30 ноября 2021 г. Перхуну, его заместителю Сергею Киселеву, начальнику планово-информационного отдела Леониду Бронникову и действующему с 2003 г. главному бухгалтеру Елене Доминовой предъявлено уголовное обвинение в совершении тяжкого преступления.

После признания Доминовой гособвинение заявило в суде, что подсудимая полностью исполнила досудебное соглашение о сотрудничестве. Представитель потерпевшей стороны, экс-сотрудник ФСБ Андрей Шлыков прокомментировал помощь главбуха так:

"Наши предположения подтвердились. Нашли источники обналичивания денег".

По его словам, Доминова указала в качестве номинальных страховых агентов мать Перхуна, его сестру и её сожителя, а также тестя Бронникова.

ииизаявил, что в апреле-мае 2022 г. Перхун возместил "Адонису" 10 млн рублей, поэтому сумма гражданского иска составила 86,3 млн рублей. Представитель потерпевшей стороны попросил вынести Доминовой приговор "без взыскания ущерба, без лишения свободы".

Сама 69-летняя главбух рассказала, что, выйдя на пенсию, хотела продолжать работу в "Адонисе", поэтому согласилась оформить номинальным страховым агентом Виталия Легошина, своего сожителя, зарегистрированного как ИП. Счёт предпринимателя открыт в банке, который посоветовал Перхун. Получив банковскую карту на имя сожителя, Доминова передала ее Перхуну.

Сам Перхун в суде заявлял, что действовал с целью налоговой оптимизации созданной им фирмы, и просил отменить денежный залог в 5 млн рублей.