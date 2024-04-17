Страховые компании рассматривают возможность внедрения альтернативного способа возмещения по ОСАГО

РСА представила концепцию трехуровневого возмещения ущерба в ДТП

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании, которые предоставляют обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), выдвинули идею о внедрении трехуровневой системы возмещения ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), предлагая больший выбор для клиентов.

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Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев во время круглого стола в Совете Федерации. Планируется направить это предложение регулятору — Банку России.

В настоящее время система возмещения двухуровневая: страховая компания может отправить автомобиль на ремонт на станцию, с которой у нее заключен договор, или произвести денежное возмещение, если такой станции нет.

Однако жесткие сроки ремонта, введенные в ОСАГО с 2022 года, стали причиной отказа страховщиков от выплат в натуральной форме из-за задержек в поставке автозапчастей. И сами сервисы не спешат заключать такие договоры из-за ограниченного времени на ремонт.

По новому предложению, трехуровневая система возмещения в ОСАГО предполагает следующее: клиент может выбрать станцию ремонта, предложенную страховщиком, или предложить свою, которая выполнит ремонт в соответствии с едиными методиками и ценовыми справочниками. В таком случае страховщик оплатит ремонт без учета износа деталей и запчастей. Третий вариант — денежное возмещение, но с учетом износа.

Таким образом, появляется возможность выбрать свою станцию для ремонта.

Эти изменения, по мнению Уфимцева, положительно повлияют на объемы ремонта по ОСАГО и предоставят дополнительные возможности для клиентов.