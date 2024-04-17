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Важность страхования при ипотеке: виды и рекомендации эксперта Банки.ру

Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита

2:06
Страхование

При оформлении ипотечного кредита каждый заемщик должен приобрести страховой полис. Ипотечное страхование включает в себя два или три вида защиты: страхование имущества, жизни заемщика и титула (права собственности на объект недвижимости).

Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита
Фото: Mos.ru

По словам аналитика Банки. ру Ильи Чурикова, обязательным является только страхование имущества. Однако отсутствие двух других видов страхования (жизни и титула) может привести к увеличению процентной ставки по кредиту. При выборе страховых услуг следует помнить, что каждый вид ипотечного страхования может предоставляться разными страховыми компаниями.

Стоимость полиса в различных компаниях может сильно варьироваться в зависимости от различных факторов.

"Обязательным является только страхование имущества для ипотеки, два других (жизнь и титул) добровольны, но их отсутствие может повлечь увеличение ставки по кредиту для заемщика. При выборе услуг страховщиков нужно помнить, что по каждому виду, входящему в ипотечное страхование, может быть подобрана отдельная страховая компания", — пояснил аналитик.

Он отметил, что страховые компании обычно оценивают риски физической утраты объекта недвижимости как невысокие, в то время как риски, связанные с жизнью и здоровьем заемщика, могут быть значительными. Поэтому важно тщательно изучить условия страхования каждого вида.

"Необходимо уделить время и прочитать правила страхования выбранных компаний — отдельно для каждого вида страхования, если планируете страховать имущество и жизнь в разных компаниях. Впрочем, читать правила придется, даже если вы выбрали одну компанию для обоих видов. Особенно это актуально для страхования жизни и здоровья заемщика: здесь нужно убедиться в том, что низкая цена полиса не результат исключения каких-либо рисков (медицинских состояний) или условий, которые могут оказаться важными для вас", — рекомендует Илья Чуриков.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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