"Ингосстрах" установил партнерство с учащимися Цифровой кафедры Сеченовского университета

"Ингосстрах" и Первый МГМУ: партнерство для будущих лидеров медицинской индустрии

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

В марте "Ингосстрах" установил партнерство с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова, открыв возможность студентам Цифровой кафедры пройти стажировку в компании.

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По результатам выполненных задач два студента Цифровой кафедры были приняты на работу в штат компании. Один из них стажируется в секторе "Виртуальной клиники" по ДМС, где изучает программу "Добровольного медицинского страхования", принципы онлайн-консультаций, а также проводит анализ рынка и предлагает идеи по улучшению продуктов и созданию новых.

Второй стажер был назначен в команду мобильной разработки IngoMobile Департамента медицинского страхования. Ему предстоит изучение теории и практики разработки цифровых сервисов ДМС: участие в анализе и разработке ключевых метрик продукта, исследования пользовательского опыта, создание и проверка продуктовых гипотез.

"В ближайшее время мы начнем проводить онлайн и офлайн лекции в университете, где расскажем о текущих тенденциях развития сферы медицинского страхования. Также поделимся информацией о совместных программах стажировки и возможностях трудоустройства в нашей компании", — сообщила директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.