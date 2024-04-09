Страховщики разъяснили детали выплат для пострадавших в результате разрушения дамбы в Орске

Как будут производиться выплаты потерпевшим в Орске

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Информация о выплатах по договору обязательного страхования опасных производственных объектов (ОСОПО) была предоставлена в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности (НССО) в связи с ситуацией, связанной с прорывом дамбы в Орске.

Фото: 42.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

По новой системе, утвержденной НССО, выплаты будут осуществляться по трем приоритетным очередям.

В первую очередь будут произведены выплаты тем, кто понес ущерб в виде утраты жизни или повреждения здоровья. Во вторую очередь будут рассматриваться выплаты по материальному ущербу физическим лицам, включая нарушения условий жизнедеятельности. В третью очередь будет компенсироваться ущерб юридическим лицам.

Представители НССО подчеркнули, что в случае, если страховая выплата не покрывает фактический ущерб, пострадавшие имеют право требовать компенсации от владельца опасного объекта.

Что касается лимитов выплат, предусмотренных в рамках таких страховых случаев, НССО уточнили следующее: компенсация в размере до 3 млн рублей за потерю жизни каждого пострадавшего или иждивенца, либо ближайшего родственника; до 40 тыс. рублей на погребение каждого пострадавшего; до 3 млн рублей за повреждения здоровья; до 750 тыс. рублей за ущерб имуществу физических лиц; до 300 тыс. рублей за нарушение условий жизнедеятельности каждого пострадавшего; и до 1 млн рублей за ущерб имуществу каждого юридического лица.