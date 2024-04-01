Звёзды на вес золота. На сколько застрахованы голос Баскова, руки Зверева и средний палец Кита Ричардса

Люди страхуют самое ценное — жизнь, недвижимость, имущество. Знаменитости делают то же, только в их случае главная ценность и капитал — это внешность. Рассказываем, какие части тела страхуют отечественные и зарубежные селебрити.
Звезда американского футбола отращивал свои волосы 10 лет — за это время его шевелюры ни разу не коснулись ножницы парикмахера. Благодаря прическе футболист стал лицом рекламы Procter & Gamble — именно компания побудила Поламалу застраховать свою прическу на 1 млн долларов. Неудивительно — ведь она приносит деньги им обоим.
Знаменитая улыбка звезды "Красотки" застрахована на 30 млн долларов. Актриса, по ее признанию, надеется, что её зубы станут такой же легендой мирового кино, как усы Чарли Чаплина.
Что кормит футболиста? Конечно, ноги. Поэтому нет ничего странного, что Бекхэм решил застраховать именно их, причём на гигантскую сумму — 100 млн фунтов стерлингов. Страховка распространяется не только на риски травм, но и на потерю внешнего вида — ведь Дэвид еще и модель.
Легендарный гитарист The Rolling Stones больше всего дорожит средним пальцем левой руки — музыкант застраховал его на целых 1,6 млн долларов. Возможно, Ричард так бережёт этот палец, так как любит показывать его зрителям во время концертов.
Если Бекхэма кормят ноги, то Сергея Зверева — верхние конечности. Руки звёздного стилиста и парикмахера застрахованы на 1 млн долларов. Страховая защита по полису действует круглосуточно в любой точке мира и защищает от риска несчастного случая с руками.
Николай Басков застраховал свой главный рабочий инструмент — голос. Страховка его связок стоит 2 млн долларов — в два раза дороже, чем у Лучано Паваротти. Возможно, Баскова называют "золотым голосом России" из-за "золотой" страховки, а вовсе не из-за выдающихся вокальных данных. Как знать.
Еще один российский певец (теперь уже бывший) застраховал не связки, а ноги. Возможно, потому, что во время концертов Леонтьев очень любил прыгать на сцене. Правда, по сравнению с другими звёздами сумма страховки совсем скромная — 10 тысяч долларов. Поговаривают, что певец хотел страховку на полмиллиона долларов, но страховщики отказали, так как у Леонтьева когда-то была серьёзная травма колена.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.