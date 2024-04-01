Звёзды на вес золота. На сколько застрахованы голос Баскова, руки Зверева и средний палец Кита Ричардса

7 частей тела, которые застраховали российские и зарубежные знаменитости

2:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Люди страхуют самое ценное — жизнь, недвижимость, имущество. Знаменитости делают то же, только в их случае главная ценность и капитал — это внешность. Рассказываем, какие части тела страхуют отечественные и зарубежные селебрити.

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Трой Поламалу — волосы

Звезда американского футбола отращивал свои волосы 10 лет — за это время его шевелюры ни разу не коснулись ножницы парикмахера. Благодаря прическе футболист стал лицом рекламы Procter & Gamble — именно компания побудила Поламалу застраховать свою прическу на 1 млн долларов. Неудивительно — ведь она приносит деньги им обоим.

Джулия Робертс — зубы

Знаменитая улыбка звезды "Красотки" застрахована на 30 млн долларов. Актриса, по ее признанию, надеется, что её зубы станут такой же легендой мирового кино, как усы Чарли Чаплина.

Дэвид Бекхэм — ноги

Что кормит футболиста? Конечно, ноги. Поэтому нет ничего странного, что Бекхэм решил застраховать именно их, причём на гигантскую сумму — 100 млн фунтов стерлингов. Страховка распространяется не только на риски травм, но и на потерю внешнего вида — ведь Дэвид еще и модель.

Кит Ричардс — средний палец

Легендарный гитарист The Rolling Stones больше всего дорожит средним пальцем левой руки — музыкант застраховал его на целых 1,6 млн долларов. Возможно, Ричард так бережёт этот палец, так как любит показывать его зрителям во время концертов.

Сергей Зверев — руки

Если Бекхэма кормят ноги, то Сергея Зверева — верхние конечности. Руки звёздного стилиста и парикмахера застрахованы на 1 млн долларов. Страховая защита по полису действует круглосуточно в любой точке мира и защищает от риска несчастного случая с руками.

Николай Басков — голос

Николай Басков застраховал свой главный рабочий инструмент — голос. Страховка его связок стоит 2 млн долларов — в два раза дороже, чем у Лучано Паваротти. Возможно, Баскова называют "золотым голосом России" из-за "золотой" страховки, а вовсе не из-за выдающихся вокальных данных. Как знать.

Валерий Леонтьев — ноги

Еще один российский певец (теперь уже бывший) застраховал не связки, а ноги. Возможно, потому, что во время концертов Леонтьев очень любил прыгать на сцене. Правда, по сравнению с другими звёздами сумма страховки совсем скромная — 10 тысяч долларов. Поговаривают, что певец хотел страховку на полмиллиона долларов, но страховщики отказали, так как у Леонтьева когда-то была серьёзная травма колена.